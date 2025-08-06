في العناية المركزة، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

محمد صبحي ، كشف الفنان مجدي صبحي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان محمد صبحي بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى إحدى المستشفيات.

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وقال مجدي صبحي في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن شقيقه الفنان محمد صبحي داخل غرفة العناية المركزة بالوقت الحالي، ولكن حالته مستقرة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يغادر المستشفى صباح الغد.

يذكر أن الفنان محمد صبحي ولد عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين بعدها معيدًا، قبل أن يؤسس فرقة ستوديو 80 في مطلع ثمانينيات القرن الماضي مع الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، حيث قدما معًا مجموعة من المسرحيات التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مثل (تخاريف، الهمجي، إنت حر، ووجهة نظر).

قدم "صبحي" بعدها المزيد من المسرحيات المهمة مثل (ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، وسكة السلامة 2000)، كما تألق تليفزيونيًا، وتبنى نهجًا مختلفًا في مسلسلاته، وكان أبرزها (يوميات ونيس) بأجزائه الثمانية، كما كانت له إسهامات سينمائية جيدة.

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