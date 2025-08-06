مساعد محمد منير يكشف لـ "فيتو" تطورات حالته الصحية

كشف أحمد بنداري، مساعد الفنان محمد منير، عن وضع الكينج الصحي وذلك بعد تأجيل حفله بمهرجان العلمين.

الحالة الصحية لمحمد منير

وقال مساعد محمد منير في تصريح خاص لـ"فيتو": “محمد منير زي الفل ويمارس حياته بشكل طبيعي وأنه مستقر في منزله بعد تعرضه لظرف صحي طارئ، وتم تأجيل الحفل لحين استقرار وضعه الصحي”.

وأصدر محمد منير بيانًا رسميًا، يعلن تأجيل الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه بمهرجان العلمين، وجاء البيان كالتالي: “نظرا لتعرض النجم محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس الجاري ويواصل حاليا استكمال علاجه”

وتلقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفى الذي أجرى فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني إنسانية تلمس أحاسيس وملامح الناس.

وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو" الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية "ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا.

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