الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

السيطرة على حريقين في شقتين بالقليوبية دون إصابات والنيابة تنتدب المعمل الجنائي

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا في شقتين سكنيتين، الأولى بدائرة قسم شرطة الخصوص، والثانية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغين بنشوب حريق داخل شقتين في توقيت متقارب.

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الحريق الأول اندلع في غرفة نوم داخل شقة بالطابق الأول علوي، بعقار مكوّن من 7 طوابق بشارع كافتيريا البطل بمنطقة نفق الأمير بدائرة قسم شرطة الخصوص.

أما الحريق الثاني، فوقع داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مكوّن من 3 طوابق في قرية المنية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وشمل غرفة نوم ونيش.

قوات الحماية المدنية تحركت على الفور إلى موقعي الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث جرت السيطرة الكاملة على النيران في كلا الموقعين، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو حالات اختناق.

تم تحرير محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اندلاع الحريقين، كما طلبت سرعة تحريات المباحث للوقوف على الملابسات.

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