الاحتلال الإسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة وصلت إلى 300 مليار شيكل

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن تكلفة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر قد بلغت حتى الآن نحو 300 مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 80 مليار دولار أمريكي.

نزيف اقتصادي متزايد

وتُعد هذه التكلفة مرهقة للاقتصاد الإسرائيلي، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع رقعة الاشتباكات، وما يرافقها من شلل في قطاعات رئيسية كالسياحة والاستثمار والتصدير، إلى جانب تكاليف التعبئة العسكرية وتعويض المتضررين.

انعكاسات على الداخل الإسرائيلي

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على حكومة نتنياهو، في ظل تصاعد الغضب الداخلي وتراجع التصنيفات الائتمانية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع توقعات بازدياد عجز الموازنة وتباطؤ النمو خلال العامين المقبلين.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه يأمل أن يتم اتخاذ قرار يوم غد بشن هجوم واسع على كامل قطاع غزة واحتلاله بالكامل، في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة الحرب المستمرة.

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