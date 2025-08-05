المفوضية الأوروبية: احتلال قطاع غزة استفزاز غير مقبول

قالت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن الهجوم لاحتلال كامل قطاع غزة، يمثل استفزازًا جديدًا غير مقبول.

المفوضية الأوروبية تعترض على احتلال قطاع غزة

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها، أنه يجب ضمان وصول المساعدات وإدانة الاستخدام المروع للعنف والتجويع في غزة واحترام حقوق الإنسان.

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر لها دور محوري في إفشال مخطط التهجير

من جهة أخرى قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، فى تصريحات سابقة له من اليوم الثلاثاء: إن مصر لديها موقف ثابت وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

أضاف الهباش، أن القاهرة كان لها دور محوري في إفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الدور لم يتغير على مدار أكثر من سبعة عقود.

وأوضح، أن النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية؛ وذلك في سياق حديثه عن محاولات متعمدة لتشويه الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأولوية القصوى الآن لوقف العدوان الإسرائيلي ومواجهة محاولات الاجتثاث وأي ذرائع للاحتلال لتدمير الوجود الفلسطيني على الأرض.

و أشار الهباش إلى أن إسرائيل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، ولا تريد أن ترى الفلسطينيين من الأساس، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وحول ما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات من قبل المستوطنين، لفت الهباش إلى أن إسرائيل نشرت السلاح في الضفة الغربية وسهّلت وجوده هناك لكي تتخذ منه ذريعة لما تقوم به الآن من جرائم بحق المدنيين.

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