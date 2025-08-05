اعتراضا على احتلال غزة، متظاهرون إسرائيليون يضرمون النار بشارع وسط تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين أضرموا النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس أركان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة خوفا على حياة الأسرى.

عائلات الأسرى تطالب بعدم احتلال قطاع غزة

وفي وقت سابق قالت هيئة عائلات الأسرى، أن خطة توسيع الحرب واحتلال قطاع غزة التي طرحتها حكومة نتنياهو سينتج عنها مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته قال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء: إن احتلال غزة بات هدفا أهم من إعادة المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية.

مزاعم عبرية حول توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فى الاحتلال تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها أسرى.

فيما أوردت القناة 14 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

وأعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا في الحرب على غزة.

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