الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اعتراضا على احتلال غزة، متظاهرون إسرائيليون يضرمون النار بشارع وسط تل أبيب

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين أضرموا النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس أركان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة خوفا على حياة الأسرى.

عائلات الأسرى تطالب بعدم احتلال قطاع غزة

وفي وقت سابق قالت هيئة عائلات الأسرى، أن خطة توسيع الحرب واحتلال قطاع غزة التي طرحتها حكومة نتنياهو سينتج عنها مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته قال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اليوم الثلاثاء: إن  احتلال غزة بات هدفا أهم من إعادة المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر احتلال كامل غزة وتنفيذ عملية عسكرية.

مزاعم عبرية حول توجه إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فى الاحتلال تعارض عملية عسكرية بمناطق يتواجد بها أسرى.

فيما أوردت القناة 14 العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" هو من سيحسم الأمر بشأن احتلال غزة.

وأعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدمًا في الحرب على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة عائلات الأسرى الإسرائيليين إسرائيل

مواد متعلقة

فخ استراتيجي، رئيس أركان الاحتلال ينفجر في وجه نتنياهو بسبب غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بعدم احتلال قطاع غزة لهذا السبب

الأكثر قراءة

شمس البارودي: سبت شقتي بكامل إرادتي ولا أعلق علي قانون الإيجار القديم

بدءا من السبت المقبل، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة

تفاصيل جديدة في جريمة قتل طفل الدقي داخل محل تجاري

خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة وسحب على شمال البلاد

35 ألف جنيه مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026، غير شاملة الزي والكتب الدراسية

ميرور: محمد صلاح شعر بالإحراج بعد تصرفه مع زميله خلال مباراة أتلتيك بلباو

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: المرحلة الحالية تتطلب علماء يحسنون توظيف العلم في خدمة الناس (صور)

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

هل يجوز القصر في الصلاة حال السفر للمصيف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads