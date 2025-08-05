الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

فخ استراتيجي، رئيس أركان الاحتلال ينفجر في وجه نتنياهو بسبب غزة

نتنياهو وزامير وكاتس،
نتنياهو وزامير وكاتس، فيتو

 ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وديرمر يدعمون احـتلال قطاع غزة، في حين يعترض رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير.

 رئيس أركان الاحتلال ينفجر غضبا في وجه نتنياهو ووزرائه بسبب احتلال غزة

وأضافت هيئة البث، أن  رئيس الأركان أكد خلال الاجتماع الأمني أن احــتلال قطاع غزة هو فخ استراتيجي، وينوي توصية الكابينت باتخاذ قرار بتطويق مدينة غزة، وتنفيذ عمليات هدم فيها وعدم احــتلالها.

وأوضحت هيئة البث أن  رئيس الأركان لم يغير موقفه خلال المشاورات الأمنية بشأن خطة احــتلال قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأجواء كانت متوترة جدا في جلسة المشاورات الأمنية ونتنياهو طالب زامير بعرض خطة الاحــتلال على الكابينت.

وترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، جلسة أمنية مصغرة لمناقشة مسألة احتلال قطاع غزة

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نتنياهو غزة جيش الاحتلال

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