الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إن المحافظة أصبحت على أهبة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، واطمأن علىجاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين قبل انطلاق الاستحقاق الديمقراطي ب٨٢٩ مقرا و٨٤٤ لجنة لاستقبال ٤ ملايين و٨٦٧ ألفا و٢٥٩ ناخبا بالشرقية .

محافظة الشرقية تشهد استعدادات مكثفة لانتخابات الشيوخ

وشدّد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور الميداني لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها محافظة الشرقية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها على مدار يومي ٤ و٥ أغسطس الجاري.

تفقد رؤساء المراكز والمدن مقار الانتخابات

وقام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بجولات تفقدية للاطمئنان على نظافة محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، وكذلك رفع الإشغالات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالداخل والخارج، وتمهيد الطرق المؤدية للجان الانتخابية، والتأكد من سلامة المباني والنوافذ ومصادر الإنارة والمياه وخطوط التليفون، وتوفير أماكن انتظار لكبار السن، إلى جانب الإطمئنان على تجهيز أماكن مبيت رؤساء اللجان المشرفين على الانتخابات.

العمل على خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت يبلغ ( ٤٨٦٧٢٥٩ ) ناخبا وناخبة وعدد المقار الانتخابية ( ٨٢٩) مقرًا بواقع (٨٤٤ ) لجنة فرعية.

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