تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2025 / 2026 م من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة

ومن جانبها، استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 م بلغت 994 مليونا و980 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 146 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و140 مليون و980 ألف جنيه، وجار اتخاذ إجراءات الطرح والترسية.

تمويل المرحلة الاولى من بنك الاستثمار القومى

كما جار طلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الاستثمار القومي، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ). وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة،، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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