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انتخابات مجلس الشيوخ 2025، محافظ أسيوط: لا تأخير في فتح اللجان ثاني أيام التصويت

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، عن فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في ثاني أيام الانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحًا دون تأخير، إيذانًا ببدء اليوم الثاني للعملية الانتخابية، وذلك وسط تواجد أمني مكثف وبإشراف أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالإشراف على سير الانتخابات داخل اللجان.

 

جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين

 

وأكد محافظ أسيوط أن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير في أي لجنة، مشيرًا إلى جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركة فعّالة وآمنة لجميع فئات المواطنين.

 

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تم تفعيلها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بوجود خروقات أو تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت، مؤكدًا أن الانتخابات جرت في أجواء من الهدوء والانضباط ووسط التزام تام بالإجراءات القانونية.

 

 

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومتابعة انتظام عمل اللجان أولًا بأول، حرصًا على حسن سير العملية الانتخابية، وضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس وعي المواطن الأسيوطي وأهمية مشاركته في دعم مؤسسات الدولة.

 

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ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة الإقبال على صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية تُعد ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

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