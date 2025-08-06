اشتباكات بالأيدي وضرب بالأحذية داخل البرلمان العراقي بعد "شتيمة" المكون السني (فيديو)

شهد البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، واقعة مؤسفة، حيث حدثت مشادات حادة واشتباكات بالأيدي بين المشرعين في مجلس النواب العراقي بعد قيام أحد النواب بشتم المكون السني.

وتداول نشطاء مواقع التواصل مشاهد من جلسة صاخبة تخللتها مشادات حادة واشتباكات بين المشرعين في مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع المتداولة لجلسة البرلمان العراقي اشتباكات بالأيدي وتطاير الأحذية داخل مبنى البرلمان، وذلك على خلفية خلاف بين رئيس المجلس محمود المشهداني وأحد النواب، بسبب الجدل حول آلية التصويت واتهامات بتجاوز النظام الداخلي للمجلس.

#العراق

اشتباكات بالايدي داخل مبنى مجلس النواب العراقي بعد قيام احد النواب بشتم المكون السني 👇 pic.twitter.com/uVVOWADTc6 — مرمره الزرقاء (@FreeGazaff) August 5, 2025

وقالت مصادر إن “جلسة أمس بدأت بخلاف إداري بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، حول إدارة الجلسات وآلية إدراج بعض الفقرات في جدول الأعمال من دون علم رئيس المجلس، ما أدى إلى مغادرة المشهداني قاعة البرلمان لبعض الوقت”.

اشىًباكات بالأيدي داخل كافتيريا البرلمان، بعد أن شتـ ـم أحد النواب رئيس المجلس #محمود_المشهداني قائلًا: “أنعل أبوك لأبو المكون السُني”.



النائب السُني رعد الدهلكي ما سكت، شالته الغيرة على السُنة ورد على الإساءة، فقام مجموعة من النواب الشيـ عة بالاعتداء عليه وضربه!



كذبة “الوحدة… pic.twitter.com/ubmBLfT492 — أُميـة التكريتي 🇮🇶 (@umtikrit) August 5, 2025

وخلال فترة غياب رئيس البرلمان عن الجلسة، أفاد المصدر بأن “عددا من النواب مضوا بالتصويت على تثبيت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي كمرشح من المكون الشيعي، وهو ما أثار اعتراضا من نواب المكون السني، الذين اعتبروا الخطوة تجاوزا على التوازنات السياسية والمناصفة، خصوصا أن المنصب كان مطروحا مسبقا لأن يكون من حصة السنة وفق التفاهمات السياسية”.

وأشار المصدر إلى أن “رئيس المجلس محمود المشهداني عبر فور عودته عن استيائه من الخطوة، واعتبرها تجاوزا متعمدا”، مضيفا أن “هذا الموقف قوبل برد حاد من النائب علاء الحيدري، الذي وجه بحسب ما نقله شهود إساءة لفظية مباشرة بحق المكون السني، أثارت استياء واسعا داخل الجلسة”.

مجلس النواب العراقي شهد اليوم الثلاثاء اشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب داخل قاعة المجلس والقادم اسوء 😁 pic.twitter.com/Dqd5tbPbrs — ruzan hawrami ☀️ (@RuzanHawrami) August 5, 2025

وتابع المصدر أن “النائب رعد الدهلكي تدخل معترضا، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة بينه وبين الحيدري، تخللتها أصوات مرتفعة وتراشق لفظي، قبل أن تقرر هيئة الرئاسة رفع الجلسة لتفادي تفاقم التوتر”.

وأشار الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي إلى أنه تم إلغاء الجلسة وكل مقرراتها “بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني” دون تحديد موعد جديد لانعقادها.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس في جلسته أمس الثلاثاء، على عدد مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الحكومة العراقية والمملكة العربية السعودية، ضمن عمل لجنة العلاقات الخارجية.

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