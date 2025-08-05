الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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مدبولي: تطوير الغزل والنسيج أولوية رئاسية لتعظيم إمكانات مصر الصناعية

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وقال رئيس الوزراء: هذا اللقاء يُعقد في إطار المتابعة المستمرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، والعمل على إعادتها لسابق مجدها، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد، والاهتمام بهذه الصناعة يأتي بالنظر لدورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مجالات الصناعة المحلية، هذا إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ورفع القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

 

وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الانتهاء الكامل من مختلف مكونات المرحلة الأولى من مراحل التطوير، بينما تجاوز معدلات تنفيذ المرحلة الثانية نسبة 76%، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير لهذه المرحلة خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة بحلول شهر أبريل من العام المقبل.

 

ولفت "شيمي" إلى أوجه التعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تسعى حاليًا لتنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة شاملة تستهدف الشركات التابعة على جميع المستويات، سواء من الجانب الفني أو المالي أو الإداري أو التسويقي، موضحًا أنه يتم بحث الفرص الاستثمارية وسبل التعاون مع القطاع الخاص لكل شركة من شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك لتحقيق أهداف رئيسية تشمل خلق فرص عمل مستدامة، وتقليل نسبة البطالة، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى استغلال الأصول غير المستغلة.

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