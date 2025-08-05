الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن بمحافظات الجمهورية لعام 2025

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو
ads

اعتمدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية لعام 2025.

وتوجهت  وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، وما قدمته من عمل يحسب لخدمة المجتمع، متمنية التوفيق للقيادات الجديدة في مختلف المواقع، وأن يؤدوا مهامهم استكمالا لمسيرة العمل التنموي.

وتأتي الحركة فى إطار تطوير العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لعمل الوزارة، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات، وضخ دماء جديدة في مواقع العمل المختلفة، مما يسهم في دعم وتفعيل العمل الاجتماعي بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي

وتضمنت الحركة: ندب أيمن فرج أحمد البرديني مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، محمد عز الدين عمر محمد مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومجدي نجيب فهيم مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وإمام فوزي إمام مصطفي مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، رأفت عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السمان مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وحسن عثمان مصطفي عثمان مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد حسين بغدادي حسين مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وصبري محمد عبد الحميد البقيري مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ومحمد محمود جمعة فرج الله مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

كما تم تكليف هبة مصطفي محمد محمد الجلالي، للقيام بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وندب رشا حامد علي الغايب، وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وخالد عبد العظيم علي أحمد وكيلًا لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، علي محمد إبراهيم مصطفى غيط وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وأحمد عبد الجيد صالح عزام للعمل وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وأيمن مرتضى محمد عبد الحميد وكيلًا لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط مديرية التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بالدقي

التضامن: الخطوط الساخنة تستقبل أكثر من 324 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثير لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانيين المصريين

4595 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، توافد المواطنين على لجان 6 مناطق بالقاهرة (فيديو وصور)

بن غفير يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال بشأن غزة

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads