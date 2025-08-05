بالأسماء، حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن بمحافظات الجمهورية لعام 2025

اعتمدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية لعام 2025.

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، وما قدمته من عمل يحسب لخدمة المجتمع، متمنية التوفيق للقيادات الجديدة في مختلف المواقع، وأن يؤدوا مهامهم استكمالا لمسيرة العمل التنموي.

وتأتي الحركة فى إطار تطوير العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لعمل الوزارة، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات، وضخ دماء جديدة في مواقع العمل المختلفة، مما يسهم في دعم وتفعيل العمل الاجتماعي بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي

وتضمنت الحركة: ندب أيمن فرج أحمد البرديني مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، محمد عز الدين عمر محمد مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، ومجدي نجيب فهيم مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وإمام فوزي إمام مصطفي مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، رأفت عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السمان مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وحسن عثمان مصطفي عثمان مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد حسين بغدادي حسين مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وصبري محمد عبد الحميد البقيري مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ومحمد محمود جمعة فرج الله مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

كما تم تكليف هبة مصطفي محمد محمد الجلالي، للقيام بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وندب رشا حامد علي الغايب، وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وخالد عبد العظيم علي أحمد وكيلًا لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، علي محمد إبراهيم مصطفى غيط وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وأحمد عبد الجيد صالح عزام للعمل وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، وأيمن مرتضى محمد عبد الحميد وكيلًا لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

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