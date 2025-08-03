الأحد 03 أغسطس 2025
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وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

إطلاق سلحفاة بحرية
إطلاق سلحفاة بحرية

تمكنت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل ببورسعيد من إعادة سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية وتم إطلاقها بالبحر المتوسط داخل المحمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بحماية الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى.

إعادة سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية

وكانت منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء قد تلقت رسالة من إحدى السيدات أفادت بوجود سلحفاة بحرية بحوزتها عثرت عليها بأحد شواطئ البحر المتوسط بإحدى المحافظات الساحلية، وكانت بحالة صحية سيئة نتيجة التلوث البلاستيكى وقد قدمت لها الرعاية حتى أصبحت بحالة صحية جيدة فقامت بتسليمها لمسئولى وزارة البيئة لإعادة إطلاقها فى بيئتها الطبيعية مرة أخرى.
 


وفور تلقى وزارة البيئة البلاغ تواصلت أجهزة الوزارة مع السيدة وقامت بإستلام السلحفاة وتم  رعايتها بوحدة الحياة البرية بجهاز شئون البيئة ومركز اشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية، حيت تم فحصها، وتبين انها بحالة صحية جيدة وهي من نوع ذات الرأس الكبير والمهددة بخطر الانقراض وصغيرة فى السن وقد تم اخذ كل القياسات العلمية الخاصة بها ووضعها تحت الملاحظة.

الحفاظ على الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى

وأعربت الدكتورة منال عوض عن بالغ تقديرها للسيدة التى قامت برعاية السلحفاة، مؤكدةً أن مثل هذا السلوك يعكس وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى، وتهيب الوزيرة بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات التى تستدعى تدخل سريع من أجهزة وزارة البيئة لحماية الحياة الطبيعية.

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