الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

غزل المحلة يعلن التعاقد مع ثنائي جديد استعدادا للدوري الممتاز

أحمد سعيد
أحمد سعيد

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الثنائي أحمد سعيد ومحمود نبيل (بلبل)، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

ووقع أحمد سعيد على عقود انتقاله لفريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات مقبلة قادم من البنك الأهلي، فيما تعاقد زعيم الفلاحين مع بلب من زد لمدة موسم علي سبيل الإعارة. 

أحمد سعيد لاعب غزل المحلة، فيتو
أحمد سعيد لاعب غزل المحلة، فيتو
بلبل لاعب غزل المحلة، فيتو
بلبل لاعب غزل المحلة، فيتو

جدول مباريات غزل المحلة في الدور الأول بالدوري الممتاز 

الجولة الأولى: البنك الأهلي ضد غزل المحلة.. ستاد القاهرة.

الجولة الثانية: غزل المحلة ضد سموحة.. ستاد المحلة. 

الجولة الثالثة: الجونة ضد غزل المحلة.. ستاد خالد بشارة.

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي.. ستاد المحلة.

الجولة الخامسة: الإسماعيلي ضد غزل المحلة.. ستاد الإسماعيلية.

الجولة السادسة: غزل المحلة ضد المقاولون.. ستاد المحلة.

الجولة السابعة: المصري ضد غزل المحلة.. ستاد السويس.

الجولة الثامنة: بتروجيت ضد غزل المحلة.. ستاد بتروسبورت.

الجولة التاسعة: غزل المحلة ضد إنبي.. ستاد المحلة.

الجولة العاشرة: الزمالك ضد غزل المحلة ستاد القاهرة.

الجولة 11: غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية.. ستاد المحلة.

الجولة 12: حرس الحدود ضد غزل المحلة.. ستاد الكلية الحربية. 

الجولة 13: غزل المحلة ضد مودرن سبورت.. ستاد المحلة

الجولة 14: باي

الجولة 15: وادي دجلة ضد غزل المحلة.. ستاد السلام 

الجولة 16: غزل المحلة ضد طلائع الجيش.. ستاد المحلة

الجولة 17: سيراميكا ضد غزل المحلة.. ستاد قناة السويس

الجولة 18: غزل المحلة ضد زد.. ستاد المحلة

الجولة 19: غزل المحلة ضد بيراميدز.. ستاد المحلة 

الجولة 20: الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.. ستاد الإسكندرية.

الجولة 21: غزل المحلة ضد فاركو.. ستاد المحلة

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غزل المحلة محمود نبيل أحمد سعيد البنك الاهلي الأهلي

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