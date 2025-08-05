الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

حزب الله يهدد بقصف إسرائيل بالصواريخ حال الاعتداء على لبنان

نعيم قاسم
نعيم قاسم

قال الأمين العام لحـزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء: لا نوافق على أي اتفاق جديد وعلى إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم.

نعيم قاسم يهدد بقصف إسرائيل بالصواريخ في حال الاعتداء على لبنان 

وأضاف نعيم قاسم: المقاومة والجيش سيدافعان عن لبنان وستسقط صواريخ داخل إسرائيل إذا اعتدت على لبنان

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني،  نعيم قاسم اليوم الثلاثاء: إن المبعوث الأمريكي توم براك اشترط أن يفكك 50% من قدرة الحزب في غضون شهر، ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50%".

 

أمين عام حزب الله:  المبعوث الأمريكي يشترط تفكيك 50% من قدرات الحزب في غضون شهر
 

وأضاف  نعيم قاسم خلال الحفل التأبيني لمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال القيادي الإيراني اللواء محمد سعيد إيزدي:لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار يجب علينا التشارك والتعاون في إطار وحدة وطنية ووضع الأولويات التي تؤسّس لكل الواقع اللبناني وعدم الخضوع للوصاية الأمريكية أو غيرها.
 

وتابع: اتفاق وقف إطلاق النار هو اتفاق غير مباشر أبرز تعاونا وثيقا بين المقاومة والدولة وهو من أرقى أشكال التعاون حيث سهّلت المقاومة للدولة كل الإجراءات المطلوبة في الاتفاق بدون أي تأجيل وحزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة
 

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حزب الله إسرائيل لبنان

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