حب وعذاب، حكاية زواج زياد الرحباني ودلال كرم

بمشاعر حزينة ودموع متدفقة، ودفتر عزاء لم يغلق، ودع اليوم العالم العربي الموسيقار زياد الرحباني إلى مثواه الأخير بعد وفاته صباح السبت الماضي.

في حياة زياد الرحباني محطات مؤثرة، منها زواجه من الصحفية اللبنانية دلال كرم، التي أعجب بها وأحبها وتزوجها في منتصف حقبة السبعينيات رغم معارضة الأسرة.

كانت دلال صحفية شابة تغطي أخبار الفن، وخلال إحدى المسرحيات التقى الرحباني بالصحفية الشابة، وجمعتهما نظرات الإعجاب وتطور الأمر إلى الحب والزواج.

وقفت أسرة زياد الرحباني وعلى رأسها الأم فيروز لتمنع تلك الزيجة، لكن زياد أصر على “دلال” وتزوجها رغم المعارضة.

خلافات وطلاق

بعد فترة من الزواج عرفت الخلافات والمشاكل طريقها إلى هذه العلاقة، وانتهى الأمر بالطلاق رغم إثمارها عن طفل، وبعد الانفصال وجه زياد في عدد من أغنياته رسائل العتاب إلى حبيبته وزوجته السابقة، أحيانا مبطنة وأحيانا أخرى ظاهرة مثل التي في أغنية “مربي الدلال”، بينما ردت دلال من خلال مقالاتها.

كارمن لبس

وبعد فترة من الانفصال تزوج زياد الرحباني من الفنانة اللبنانية كارمن لبس، واستمر زواجهما لمدة 15 عاما، ونعته كارمن برسالة مؤثرة أمس بعد نبأ وفاته.

كتبت كارمن رسالة باكية عبر حسابها على منصة إكس قائلة: فكرت بكل شي إلا إنه الناس يعزّوني فيك.. الوجع بقلبي أكبر من إني اقدر اوصفه موجود!! رح ابقى اشتقلك على طول لو انت مش هون. وحبك بلا ولا شي.. زياد الرحباني.

رحيل زياد الرحباني

ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيقيين في العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.

ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أمريكي طويل"، و"شي فاشل".

كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.

ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.