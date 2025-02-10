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خارج الحدود

وزير الإعلام اللبناني: سنعيد العلاقات مع دول المنطقة إلى سابق عهدها

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

قال وزير الإعلام اللبناني، مساء اليوم الإثنين، إن بيروت ستعيد العلاقات مع دول المنطقة إلى سابق عهدها.

 

مصر ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

في سياق متصل، رحبت مصر بصدور المرسوم الرئاسي بجمهورية لبنان، بتشكيل الحكومة الجديدة يوم السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني

وثمنت مصر هذه الخطوة الهامة، والتى ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذى يستحقه.

 

تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق

ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره. 

كما أكدت مصر، أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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