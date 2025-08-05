الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء اللبناني: تأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة حتى الخميس المقبل 

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الثلاثاء:  ملتزمون بأمن البلاد والدفاع عن الحدود ونسعى إلى بسط سيادة الدولة على كل أراضينا.

رئيس الوزراء اللبناني:  تأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة حتى الخميس المقبل 

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء: لدينا حق الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء علينا وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي.

وتابع:  تأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة حتى الخميس المقبل واستكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي الخميس المقبل.

وعقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.

جلسة للحكومة اللبنانية لبحث مسألة نزع سلاح حزب الله 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبرالماضي.

وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر لبناني -دون الكشف عن هويته- مطلّع على مضمون المباحثات الجارية بشأن هذا الموضوع قوله "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني".

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لبنان حزب الله نواف سلام

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