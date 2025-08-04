الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الإثنين، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بلدة الخيام جنوبي لبنان.

نزع سلاح حزب الله

 ويوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه لا علاقة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بمسألة سلاح الحزب لأنها شأن داخلي، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل مكسبا لنا ولإسرائيل، وسلاحنا شأن داخلي لبناني.

 

وتابع الأمين العام لـ حزب الله  :  "إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح.. حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان.. عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان.. إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار للضغط علينا".

 

استمرار الهجمات على لبنان

 واستطرد نعيم قاسم قائلا إن "اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب نهر الليطاني.. إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان.. واشنطن تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان بلدة الخيام حزب الله سلاح حزب الله إسرائيل

مواد متعلقة

وائل كفوري يتفاجأ بمعجبة على المسرح خلال حفله في لبنان، شاهد ماذا فعل (فيديو)

غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان

التمثيل التجاري في لبنان ينظم زيارة لوفد "المصرية اللبنانية" إلى بيروت

وفاة وزير خارجية لبنان الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة يتقدم بثلاثية على فريق دايجو الكوري وديا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة المغرب في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير ومكانة مرموقة

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads