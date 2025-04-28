بعد تداول صور على مواقع التواصل تدعي نبشه، معلومات عن ضريح حافظ الأسد

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تدعي قيام مجهولين بنبش قبر حافظ الأسد، نتناول أبرز المعلومات عن ضريح الرئيس السوري الأسبق.

ضريح حافظ الأسد

يعرف ضريح حافظ الأسد باسم "ضريح القائد الخالد"، ويقع الضريح في قرية القرداحة في محافظة اللاذقية، ضمن الجبال الساحلية السورية، حيث كانت القرية ذات الأغلبية العلوية هي الموطن التقليدي لعائلة الأسد.

وفي 8 ديسمبر 2024، خلال معركة دمشق التي أدت إلى سقوط نظام الأسد، دُمر الضريح.

وكان الضريح مزيجًا من العمارة السورية الكلاسيكية والعمارة الحديثة، مع العديد من الهياكل المقوسة الشاهقة الارتفاع.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لقبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، ادعت أن مجهولين قاموا بنبش قبر حافظ الأسد ونقلت الرفاة إلى مكان مجهول.

مجهولون ينبشون قبر حافظ الأسد في مسقط رأسه وينقلون الرفاة إلى مكان مجهول

وأظهرت الصور المتداولة قبر الرئيس الأسبق حافظ الأسد، مدعية أنه تم نبش القبر وذلك بعد أشهر عديدة على إحراق القبر من قبل المجموعات المسلحة التي وصلت إلى قرية القرداحة بريف محافظة اللاذقية الساحلية بعد سقوط نظام نجله بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

نبش قبر حافظ الأسد، فيتو

نبش قبر حافظ الأسد، فيتو



وخلال الفترة الماضية شهد قبر حافظ الأسد توافد العديد من الشخصيات المعارضة المعروفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصوير فيديوهات توثق ما يقولون عنه إنهم تمكنوا من إسقاط النظام الذي كان على عداء معهم طوال عقود من حكم الأسد الأب والابن.

نبش قبر حافظ الأسد، فيتو

نبش قبر حافظ الأسد، فيتو



وأظهرت الصور المتداولة عدد من الأشخاص المعارضين لحكم الأسد سواء من المؤثرين أو ممن حاربوا النظام بالسلاح وهم يشعلون النيران في القبر ومنهم من قام بالتبول وتصوير ذلك أمام العدسات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تعلق الجهات الحكومية في سوريا على الواقعة سواء بالنفي أو الإثبات حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن حافظ الأسد من مواليد 6 أكتوبر 1930 وتوفي في 10 يونيو 2000 وقبل وصوله إلى سدة الرئاسة سنة 1971 تولى العديد من المناصب الحكومية وكان ضابطا في الجيش السوري، وعقب وفاته تولى نجله بشار الأسد رئاسة البلاد إلى أن تم إسقاط نظامه في 8 ديسمبر عام 2024.

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