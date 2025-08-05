الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

مصادر: رئيس الوزراء السوداني يصل مصر فى أول زيارة خارجية الخميس المقبل

كامل إدريس، فيتو
كامل إدريس، فيتو

كشفت مصادر سودانية، أن رئيس الوزراء د. كامل إدريس، سيتوجه الخميس المقبل إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان في عدة مجالات حيوية.

رئيس الوزراء السوداني يزرو مصر الخميس المقبل

وقالت المصادر وفق موقع "السوداني"، أن د. كامل إدريس سيلتقي نظيره د. مصطفى مدبولي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على ملفات رئيسية تشمل الحرب الدائرة في السودان، والوضع السياسي الراهن، وجهود إعادة الإعمار.

 

كما ستتناول المباحثات أوضاع الجالية السودانية في مصر، وتسهيل حركة العاملين في قطاع النقل والسفر عبر الحدود المصرية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.

تطور العلاقات المصرية السودانية وتعزيز التعاون بينهما

وأعربت مصر عن التزامها الثابت بدعم السودان في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وسيادته الوطنية، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في السودان.

 

تأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة، في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية-المصرية زخمًا متزايدًا، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي لمواجهة التحديات المشتركة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته

مصر وأنجولا ترفضان محاولات تشكيل حكومة موازية في السودان

 

 

 

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