وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا مع عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي للسودان اليوم.

جهود مصر الدؤوبة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان

أكد وزير الخارجية على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض فى هذا الإطار جهود مصر الدؤوبة الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، بما في ذلك النقاشات في إطار الرباعية الدولية الخاصة بالسودان التي تنخرط فيها مصر.

الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والسودان

كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر المتواصل لسيادة السودان، ومؤسساته الوطنية، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها لأية خطوات تهدد وحدة السودان الشقيق.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السودانى عن تقديره للدعم المصري المستمر للسودان وسيادته وأمنه، معربًا عن تطلعه لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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