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أخبار مصر

رئيس الوزراء يُهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بـ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوداني، على توليه منصب رئيس الحكومة السودانية، مُعربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام المُوكلة إليه.  

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة، بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان الشقيق.

بدوره، أعرب كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والسودان بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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