السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء السودان: سنعيد إعمار الخرطوم خلال أشهر وعلى المواطنين العودة إليها الآن

رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، فيتو

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم السبت: سنعيد إعمار الخرطوم خلال أشهر وعلى المواطنين العودة إليها الآن، حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس: سنعيد خدمات الماء والكهرباء إلى الخرطوم في أقرب وقت.

وتابع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن  المؤسسات التنفيذية ستعود إلى الخرطوم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وقبل وقت سابق أعلنت شبكة أطباء السودان،  مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، وإصابة 31 آخرين، من بينهم 9 نساء، جراء هجوم نفذته قوات تابعة لقوات الدعم السريع على منطقة "شق النوم" بولاية شمال كردفان.

ووصفت الشبكة في بيانها الحادث بأنه "اعتداء خطير على المدنيين"، مشيرة إلى أن من بين المصابين حالات حرجة، من بينها نساء حوامل.

 

"استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة"

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"استمرار استهداف المدنيين في المناطق الآمنة"، ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية وجادة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمواثيق الدولي.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليون شخص، وتسببت في مجاعة بمناطق عدة من البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدريس الحرب في السودان الخرطوم رئيس الوزراء السوداني شمال كردفان قوات الدعم السريع منطقة شق النوم بولاية شمال كردفان ولاية شمال كردفان

مواد متعلقة

شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال، وإصابة 31، بينهم 9 نساء

تعيين محامي البشير وزيرًا للعدل يثير جدلًا واسعًا في السودان

ترامب: نخطط لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

هل تم تحديد أسعار تذاكر حديقة حيوان الجيزة مع قرب افتتاحها؟ الزراعة توضح

ساويرس يوجه رسالة في ذكرى وفاة عمر سليمان، وزوج ابنته يكشف آخر اتصال له

كواليس رحيل أمير توفيق عن الأهلي (خاص)

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

تطورات جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس الأمريكي

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 من الكنترول

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والأزمات

حالات يجب فيها قطع الصلاة، تعرف عليها

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads