السفير السعودي يلتقي رئيس قنوات MBC مصر لتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

استقبل اليوم السفير السعودي بالقاهرة، صالح بن عيد الحصيني، محمد عبدالمتعال، رئيس شبكة قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

دور الإعلام في دعم العلاقات الثنائية

وتبادل السفير السعودي مع عبد المتعال وجهات النظر حول دور الإعلام في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المشتركة.

كما تم استعراض إنجازات القناة والنجاح الذي حققته في السنوات الأخيرة، وحضر اللقاء نائب سفير خادم الحرمين الشريفين، خالد بن حماد الشمري.

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