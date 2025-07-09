الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الدوناتس، تحلية مميزة في البيت بأقل التكاليف

الدونتس
الدونتس

طريقة عمل الدوناتس، من أشهر انواع الحلويات التي يعشقها الأطفال، إلا أن أسعار بيعه في المحلات أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

 

 ولذلك تحاول الكثير من الأمهات تعلم طريقة عمل الدوناتس في البيت، حتى لا تحرم أبناءها من صنف من الحلويات يحبونه من جهة، وللتوفير في الميزانية من جهة أخرى.
 


طريقة عمل الدوناتس من مطبخ الشيف ريمو

 

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الدوناتس، بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، ونتيجتها مضمونة، وستغني عن مجرد التفكير في شرائها جاهزة.

 

الدونتس في البيت
الدونتس في البيت

مقادير عمل الدوناتس المقلية

4 أكواب دقيق
5 ملاعق حليب بودرة
4 ملاعق سكر
4 ملاعق زبدة
2 ملعقة وسط خميرة فورية
ذرة ملح
3 بيضات
نصف كوب ماء او اكثر بقليل

 

خطوات عمل الدوناتس

تخلط جميع المقادير ما عدا الدقيق وتخلط بالمضرب
يضاف الدقيق حتى يغلظ قوام العجين
نعجن باليد في اتجاه واحد حتى تتكور العجينة وتصبح ملسا ء قابلة للفرد ثم تغطى وتترك لتختمر نصف ساعة
ثم تفرد ثم تشكل
وتترك 10 دقائق ثم تقلى في الزيت
ثم تجمل بالشيكولاتة البيضاء والبني.

 

طريقة عمل الدوناتس في الفرن

 

ولأن بعض الأمهات لا تفضل تقديم المقليات لأطفالها، وتبحث عن كل ما هو صحي، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الدوناتس بطريقة جديدة ومبتكرة في الفرن، لمن لا يفضلون الحلويات المقلية.

 

مكونات عمل الدوناتس في الفرن

1 و1/2 كوب دقيق.
200 جرام شيكولاتة دارك.
1/2 كوب سكر.
5 ملاعق كبيرة زبد.
بيضة.
1/2 كوب حليب.
فانيللا.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الدونتس
طريقة عمل الدونتس

لتزيين الدونتس
سكر بودرة منخول.

طريقة عمل الدوناتس في الفرن

تذاب الشيكولاته، مع الزبد على حمام مائي.
نخفق خليط الشيكولاتة والزبد بعد ذوبانها مع السكر، حتى نحصل على خليط كريمي.
تمزج المكونات الجافة معا، والسائلة معا.
نضيف المزيج الجاف، والسائل بالتبادل، لخليط كريمة الشيكولاتة، كالتالي ( قليل سوائل، قليل جاف.. وهكذا) مع الضرب المستمر، حتى نحصل على عجين الدونتس.
يسكب المزيج في كيس حلواني، ويقص الطرف.
نجهز صينية قوالب الدونتس، وتملاء وحدات الدونات بمنتصف الارتفاع 
تخبز في فرن حار من 10: 12 دقيقة، وبعد أن تبرد، تمرر في السكر البودرة،
أو صوص الشوكولاتة، ويقدم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدونتس في البيت الدونتس في المنزل تحضير الدونتس المنزلية طريقة عمل الدونتس طريقة عمل الدونتس زي الجاهز

مواد متعلقة

طريقة عمل الكب كيك، حلوى لذيذة يسهل تحضيرها

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بأقل التكاليف والنتيجة مبهرة

قدميها كوجبة خفيفة، طريقة عمل القرص الطرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طمح ترامب

أخيرا، العالم يودع "الإجراء المهين" داخل المطارات الأمريكية

كأس العالم للأندية، موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة

لأول مرة، نهائي مونديال الأندية بنكهة أوروبية منذ ربع قرن

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

بعد أزمة العاصفة الرعدية، أول صور لوصول طائرة ريال مدريد إلى نيويورك

سعر السمك اليوم، البلطي يتهاوى والمكرونة تقفز إلى 130 جنيها

ضغط من الريان ووسام أبو علي على الأهلي لإنهاء الصفقة وهذا موقف الأحمر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية