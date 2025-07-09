طريقة عمل الدوناتس، تحلية مميزة في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل الدوناتس، من أشهر انواع الحلويات التي يعشقها الأطفال، إلا أن أسعار بيعه في المحلات أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ، ولا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

ولذلك تحاول الكثير من الأمهات تعلم طريقة عمل الدوناتس في البيت، حتى لا تحرم أبناءها من صنف من الحلويات يحبونه من جهة، وللتوفير في الميزانية من جهة أخرى.





طريقة عمل الدوناتس من مطبخ الشيف ريمو

تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الدوناتس، بخطوات بسيطة وسهلة التحضير، ونتيجتها مضمونة، وستغني عن مجرد التفكير في شرائها جاهزة.

الدونتس في البيت

مقادير عمل الدوناتس المقلية

4 أكواب دقيق

5 ملاعق حليب بودرة

4 ملاعق سكر

4 ملاعق زبدة

2 ملعقة وسط خميرة فورية

ذرة ملح

3 بيضات

نصف كوب ماء او اكثر بقليل

خطوات عمل الدوناتس

تخلط جميع المقادير ما عدا الدقيق وتخلط بالمضرب

يضاف الدقيق حتى يغلظ قوام العجين

نعجن باليد في اتجاه واحد حتى تتكور العجينة وتصبح ملسا ء قابلة للفرد ثم تغطى وتترك لتختمر نصف ساعة

ثم تفرد ثم تشكل

وتترك 10 دقائق ثم تقلى في الزيت

ثم تجمل بالشيكولاتة البيضاء والبني.

طريقة عمل الدوناتس في الفرن

ولأن بعض الأمهات لا تفضل تقديم المقليات لأطفالها، وتبحث عن كل ما هو صحي، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الدوناتس بطريقة جديدة ومبتكرة في الفرن، لمن لا يفضلون الحلويات المقلية.

مكونات عمل الدوناتس في الفرن

1 و1/2 كوب دقيق.

200 جرام شيكولاتة دارك.

1/2 كوب سكر.

5 ملاعق كبيرة زبد.

بيضة.

1/2 كوب حليب.

فانيللا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الدونتس

لتزيين الدونتس

سكر بودرة منخول.



طريقة عمل الدوناتس في الفرن

تذاب الشيكولاته، مع الزبد على حمام مائي.

نخفق خليط الشيكولاتة والزبد بعد ذوبانها مع السكر، حتى نحصل على خليط كريمي.

تمزج المكونات الجافة معا، والسائلة معا.

نضيف المزيج الجاف، والسائل بالتبادل، لخليط كريمة الشيكولاتة، كالتالي ( قليل سوائل، قليل جاف.. وهكذا) مع الضرب المستمر، حتى نحصل على عجين الدونتس.

يسكب المزيج في كيس حلواني، ويقص الطرف.

نجهز صينية قوالب الدونتس، وتملاء وحدات الدونات بمنتصف الارتفاع

تخبز في فرن حار من 10: 12 دقيقة، وبعد أن تبرد، تمرر في السكر البودرة،

أو صوص الشوكولاتة، ويقدم.

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