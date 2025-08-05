72 ساعة على انطلاق الدوري المصري.. تغيير مواعيد المباريات بعد شكاوى الأندية.. تعديلات جديدة في اللوائح أبرزها عقوبات السباب الجماعي.. وهذا مصير لائحة الانسحاب واستقدام حكام أجانب

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 وتحديدا الجمعة المقبل الموافق الـ 8 من أغسطس الجاري وتستمر حتى نهاية مايو 2026.

وشهدت البطولة المحلية الأعرق قبل انطلاقها شكوى الأندية من مواعيد بعض الجولات التي ستلعب خلال شهر أغسطس والذي يشهد درجة حرارة عالية مما يهدد حياة وصحة اللاعبين.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، إجراء تعديلات في لائحة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، من خلال تغيير نظام المسابقة والعقوبات التأديبية للأندية والجماهير.



نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه في الدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه.

تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في بيان رسمي أنه: "نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت مباريات دوري نايل خلال شهر أغسطس، لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً، بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً، متمنين لجميع الأندية التوفيق".

وجاء قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإجراء تعديل على مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ليتفادى الصدام الأول مع الأندية بعد إعلان أكثر من فريقه اعتراضه على المواعيد وعلى رأسهم بيراميدز.

قرار اتحاد الكرة بشأن تعديلات لائحة الدوري المصري



وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إنه في إطار الالتزام بالتحديثات الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن بدء تطبيق تعديلات قانون كرة القدم لموسم 2025/2026 اعتبارًا من الجولة الأولى في جميع مسابقات الدوري المصري.

وأكدت الرابطة أن جميع قرارات مجلس إدارتها نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي لجان قضائية، كما كشفت اللائحة عن السماح لكل نادٍ بقيد 6 لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يشارك منهم 5 فقط في أرض الملعب خلال اللقاء الواحد.

تعديلات لائحة الدوري المصري

وأجرت رابطة الأندية تعديلا في صياغة عقوبة الانسحاب، بحيث تكون واضحة مع تغليظ الغرامة المالية، حيث تنص لائحة الموسم الجديد على أن الانسحاب من أي مباراة عقوبته خصم 3 نقاط المتعلقة باللقاء نفسه مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم وغرامة مالية لتعويض أضرار الشركات الراعية والقنوات الناقلة للمباريات.

يذكر ان انسحاب الأهلي من مباراة القمة امام الزمالك الموسم الماضي أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي واستقرت الرابطة آنذاك على عدم تطبيق عقوبات الانسحاب على الأهلي لتكتفي باعتباره مهزومًا دون خصم 3 نقاط إضافية ما أثار استياء الزمالك إلى جانب بيراميدز الذي لجأ على الفور إلى المحكمة الرياضية في انتظارها قرارها.

تعديل عقوبات السباب الجماعي للجماهير

كما تم تعديل عقوبات السباب الجماعي للجماهير، لتكون تدريجية كالتالي:

1. غرامة 100 ألف جنيه في المخالفة الأولى.

2. منع الجماهير المخطئة من حضور مباراة واحدة + غرامة 150 ألف جنيه.

3. منع الجماهير من مباراتين + غرامة 200 ألف جنيه.

4. إقامة مباراة بدون جمهور + غرامة 250 ألف جنيه.

5. مباراتين بدون جمهور + غرامة 250 ألف جنيه.

6. مباراتين بدون جمهور + غرامة 300 ألف جنيه.

تعديل لائحة استقدام حكام اجانب

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص على أنه: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب"..

لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالآتي: "في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".

وأكدت الرابطة أنه سيتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.

تعديلات الفيفا علي لعبة كرة القدم





مواعيد مباريات الجولة الاولي في الدوري المصري

الجمعة - 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء

المصري ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا ضد الزمالك - 9 مساء

السبت - 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء

الأحد - 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء

فاركو ضد إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.