موعد مباراة بيراميدز ودجلة في أول جولات الموسم الجديد بالدوري المصري

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يوتشيتش لمواجهته الأولى بانطلاق الدوري المصري الممتاز 2025\ 2026، بمواجهة وادي دجلة العائد حديثا للبطولة المحلية.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري

ويستضيف فريق وادي دجلة نظيره بيراميدز في الساعة 5 مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري.

مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري

وجاءت مباريات فريق بيراميدز بالدور الأول كالتالي

الجولة 1: وادي دجلة × بيراميدز –الساعة 5 مساءا - الجمعة 8 \8 - ملعب السلام

الجولة 2: بيراميدز × الإسماعيلي –الساعة 8 مساءا - الخميس 14\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 3: المصري × بيراميدز– الساعة 8 مساءا - الثلاثاء 19\8 - ستاد السويس الجديد

الجولة 4: بيراميدز × مودرن سبورت – الساعة 8 مساءا - الاثنين 25\8 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 5: الأهلي × بيراميدز –الساعة 8 مساءا - السبت 30\8 - استاد القاهرة

الجولة 6: بيراميدز (راحة – باي)

الجولة 7: بيراميدز × زد –الساعة 8 مساءا - الخميس 18\9 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 8: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – الساعة 8 مساءا - الاربعاء 1\10 ملعب استاد جهاز الرياضة

الجولة 9: بيراميدز × طلائع الجيش –الساعة 8 مساءا - السبت 27\9 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 10: بيراميدز × بتروجت –الساعة 8 مساءا - الاحد 5\1- ملعب بتروسبورت

الجولة 11: بيراميدز × فاركو –الساعة 5 مساءا - الثلاثاء 21\10 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 12: إنبي × بيراميدز – الساعة 5 مساءا - الاربعاء 29\10 - ملعب بتروسبورت

الجولة 13: بيراميدز× الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساءا - الاثنين 3\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 14: بيراميدز × المقاولون العرب – الساعة 5 مساءا- الثلاثاء 25\11 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 15: البنك الأهلي × بيراميدز - الساعة 8 مساءا – الاثنين 19\1 \2026 ملعب القاهرة

الجولة 16: بيراميدز× الجونة – الساعة 8 مساءا - الثلاثاء 27\1 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 17: سموحه × بيراميدز - الساعة 5 مساءا -الثلاثاء 3\2 - ملعب برج العرب

الجولة 18: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا -الساعة 9:30 مساءا- الجمعة 20\2 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 19: غزل المحلة × بيراميدز – الساعة 9:30 مساءا - الثلاثاء 24\2 - ملعب غزل المحلة

الجولة 20: بيراميدز × الزمالك – الساعة 9:30 مساءا - الاحد 1\3 - ملعب الدفاع الجوي

الجولة 21: حرس الحدود × بيراميدز– الساعة 9:30 مساءا - الخميس 5\3 - ملعب حرس الحدود

بيراميدز يكرم لاعبيه باحتفالية كبري

وكرم مسؤولو نادي بيراميدز، جميع اللاعبين والمدير الفني وأعضاء الجهاز الفني المعاون والجهاز الطبي والاداري خلال الاحتفالية التي أقيمت أمس بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر احتفالًا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو بيراميدز يحتفلون لقب دوري أبطال إفريقيا

وشهد الحفل حضور لاعبي ببراميدز وأبرزهم رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد الشيبي وعلي جبر ومهند لاشين وبوبو وأسامة جلال ويوسف أوباما وأحمد الشناوي ومروان حمدي ومحمود مرعي.

وزير الشباب والرياضة بحفل بيراميدز

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.

وتواجد ضمن الحضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو نجمي الزمالك السابقين وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي واللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلي وعصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وعبد الستار صبري.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

وفاز فريق بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه في ثاني مشاركة له بالمعترك الإفريقي.

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