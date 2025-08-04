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شروط ونظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2025-2026

شروط ونظام مسابقات
شروط ونظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب

دوري الجمهورية للناشئين، أعلن اتحاد الكرة الشروط المنظمة لبطولات الشباب والناشئين للموسم الرياضي 2025-2026 لمسابقات موالید 2005-2007- 2009- 2011.

شروط دوري الجمهورية للناشئين

وجاء الشروط المنظمة لبطولة الفريق الثاني مواليد 2005 ولبطولات الشباب والناشئين القسم الأول كالتالي..
 

أولا: قواعد البطولة

تعتبر هذه الشروط جزء لا يتجزأ من لائحة المسابقات ومكملة لها.
يتم تطبيق قوانين كرة القدم ولائحتي المسابقات وشئون اللاعبين والتعديلات التي طرأت على كل منهما في جميع المباريات وعلى جميع عناصر اللعبة.
ثانيا: نظام البطولات
يتم تنظيم بطولة للفريق الثاني مواليد 2005 وللمراحل السنية مواليد (2007- 2009-2011) لأندية القسم الاول.


أولا: بطولات مواليد 2005 - 2007-2009-2011
يتم تنظيم بطولة الفريق الثاني مواليد 2005 وبطولات الشباب والناشئين مواليد -: 2007-2009-2011) من مرحلتين.. كالآتي
المرحلة الأولى:
تنظیم دوری من دور واحد لعدد 21 فريق بإجمالي عدد (21) جولة


المرحلة الثانية:
الأندية السبعة الأوائل:
يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (7) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الأول إلى المركز السابع وتحديد بطل المسابقة.


الأندية من الثامن إلى الحادي والعشرون:
يتم تنظيم دوري من دور واحد لعدد (14) فريق باجمالي (13) جولة لتحديد ترتيب الفرق من المركز الثامن إلى المركز الحادي والعشرون.

 


 

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