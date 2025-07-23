وزارة العمل: توفير فرص عمل للمصريين في الأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن توفير 200 فرصة عمل أمام الكوادر المصرية، للعمل في مجالات زراعة المحاصيل بشركة أردنية.

ودعا الوزير جبران، الشباب الذي تنطبق عليه المواصفات للتقديم من اليوم الأربعاء الموافق 23-7-2025، لمدة 5 أيام، على الرابط التالي هنا.

وقال الوزير: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص في شركة الألفية للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبرواتب مجزية تصل إلى 290 دينار أردني بالإضافة إلى حوافز، وكذلك ضمان اجتماعي، و3 وجبات، على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون لائق صحيا، ولديه خبرة في مجال الزراعة.

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