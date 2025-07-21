وزارة العمل تكشف عن التحديات التي يواجهها عمال "الديلفري"

أكد محمد جبران وزير العمل أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات "الدليفري" وذلك من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حملة "سلامتك تهمنا"، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

ويعقد وزير العمل محمد جبران، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف في المرحلة الأُولىَ، تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات "الديلفري".

في سياق آخر استعرضت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بـ وزارة العمل عرضا تفصيليا حول طبيعة عمل عمال توصيل الطلبات "الديلفري"، والتحديات اليومية التي تواجههم، في ظل غياب بيانات رسمية دقيقة عن أعدادهم بسبب عملهم ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وكشفت عن حملات التفتيش التي أطلقتها الوزارة مشيرة إلى أن تلك الحملات كشفت أن 73% من إجمالي 270 منشأة تعمل في هذا المجال غير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، في مخالفة صريحة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نص بوضوح على حق العامل في الحصول على التدريب ومهمات الحماية على نفقة صاحب العمل.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها عمال "الديلفري"، تشمل: ساعات العمل الطويلة والمجهدة، غياب التأمينات والحماية الاجتماعية، مخاطر الطريق بسبب السرعة والازدحام، نقص أدوات الوقاية، إلى جانب الضغوط الشديدة من الشركات والتطبيقات لإتمام الطلبات بسرعة.

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