رصد مخالفات بجولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالدقهلية في عزبة السابق ومستشفى أجا

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة صحة الدقهلية، اليوم الإثنين جولة ميدانية مفاجئة شملت وحدة صحة الأسرة بعزبة الشال بمدينة المنصورة، ومستشفى أجا المركزي، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

خلال مروره بوحدة الشال، تفقد الدكتور الجزار أقسام الطوارئ وطب الأسنان والتطعيمات، وأثنى على أداء فريق العمل داخل الوحدة، حيث كافأ مسؤول التطعيمات نظرًا لانضباطه والتزامه بالمهام الموكلة إليه.

رصد عددًا من الملاحظات الفنية والإدارية

كما رصد عددًا من الملاحظات الفنية والإدارية، ووجه على الفور مدير المركز بالتنسيق مع مدير إدارة الرعاية الأساسية بسرعة تلافي هذه الملاحظات خلال 48 ساعة، مع التأكيد على تكثيف برامج التدريب على أعمال الطوارئ.

وكيل صحة الدقهلية في زيارة ميدانية لمستشفى أجا

وفي إطار الجولة، أجرى الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة ميدانية ل مستشفي أجا المركزي، حيث التقى الدكتور تامر السعيد مدير المستشفى، وعدد من قيادات الفريق الطبي والإداري.

سرعة تلافي بعض الملاحظات الفنية خلال أسبوع

استهل الدكتور الجزار زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات الجديدة، مشيدًا بحُسن تنظيم قسم الاستقبال عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي جاءت بدعم كريم من المجتمع المدني. كما وجّه بسرعة تلافي بعض الملاحظات الفنية خلال أسبوع، تمهيدًا لتشغيل القسم بشكل رسمي.

وخلال مروره بالعيادات الخارجية، شدد على أهمية تنظيم العمل لتجنب التكدس، مع ضرورة مراعاة خصوصية المرضى خاصة بأقسام الطوارئ، مؤكدًا أن توفير بيئة علاجية كريمة يُعد من أولويات المنظومة الصحية.

كما تابع مستوى الخدمة بقسم الحضّانات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في التعامل مع الحالات، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والتنسيق مع الإدارات المعنية بالمديرية.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من غرف العمليات، واطّلع على الإجراءات المتخذة لتشغيل قوائم انتظار مرضى العظام بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تلافي الملاحظات المتبقية خلال الزيارة، بما يتيح مخاطبة قطاع الطب العلاجي لإدراج المستشفى رسميًا ضمن منظومة قوائم الانتظار.

كما حرص الدكتور الجزار أيضًا على متابعة خط سير المريض داخل المستشفى، من الاستقبال وحتى خدمات التحاليل والأشعة، ووجّه بضرورة تحقيق التكامل بين الأقسام المختلفة لتيسير الخدمة على المرضى.

تفقد موقع الأشعة المقطعية

واختتم جولته بتفقد موقع الأشعة المقطعية، الذي يقع في مبنى منفصل عن المستشفى، وأوصى بدراسة آليات تحسين سهولة الوصول إليه لضمان راحة المرضى وسرعة الخدمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتحت إشراف معالي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،بتكثيف المرور الإشرافى على المنشآت الطبية حرصًا على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتكاملها على مستوى المحافظة

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