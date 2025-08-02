جبران يسلم عقود عمل جديدة لشباب اجتازوا اختبارات شركة مقاولات بالبوسنة والهرسك

سلم محمد جبران وزير العمل، 40 عقد عمل، كدفعة أولى، لشباب تقدموا على فرص عمل في شركة مقاولات وتشييد وبناء، في دولة البوسنة والهرسك، التي تقع في جنوب شرق أوروبا.

وكانت وزارة العمل أعلنت عن هذه الفرص ضمن إعلانات فرص العمل بالخارج، واجتاز هؤلاء الشباب الاختبارات التي أجرتها وزارة العمل، بالتنسيق مع الشركة، مشيرة إلى أن الاستعدادات جارية للانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية من الاعداد المطلوبة، وسيتم الاعلان عنها قريبا.

وأكد «جبران»، أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير وظائف خارجية لائقة للشباب المصري، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، موضحًا أن هذه العقود الجديدة تشمل العديد من المزايا والرواتب المجزية والأمان الوظيفي كونها تحت إشراف ومتابعة الوزارة التي تقوم بدور التوعية ومتابعة البيئة الآمنة لهؤلاء العمال في الخارج.

ونصح الوزير الشباب بأن يكونوا رسل لبلادهم في الخارج، والالتزام بالواجبات، واللوائح والقوانين.

من جانبها أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تابعت جميع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية والتوظيف المهني اللائق، مؤكدة حرص الوزارة على توفير وظائف تحترم الكفاءة وتقدّر الجهد.

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