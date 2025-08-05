الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

سيناتورة أمريكية: الوضع في غزة كارثي ويجب سرعة إدخال المساعدات

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين: الوضع الإنساني في غزة كارثي وعلى إسرائيل فتح الممرات الإنسانية وإيصال الغذاء

نقلت شبكة “سي. إن. إن” عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز قوله: إن أزمة غزة الإنسانية لا تطاق، وعلينا زيادة المساعدات لمنع المجاعة.

 

زعيم الديمقراطيين في النواب الأمريكي يدعو لزيادة المساعدات لغزة

وأضاف  حكيم جيفريز: نحتاج لاستعادة وقف النار الذي ورثه ترامب من بايدن لإرساء سلام عادل ودائم وعلينا ضمان استعادة وقف النار، وزيادة المساعدات لغزة واستمرارها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، عن إدانتها  لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة.

 

الخارجية الفلسطينية تدين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة الغربية 

 وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: زيارة جونسون تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصريحات جونسون التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية تعزز جرائم الاستعمار وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وأضافت  الخارجية الفلسطينية: هذه التصريحات تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه وتضعف فرص إحياء عملية السلام ونجدد التأكيد على أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وتابعت: نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمس القانون الدولي وتقود جهود التهدئة.

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