محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من غرفة العمليات (صور)

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والتأكد من جاهزية واستقرار جميع اللجان على مستوى المحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

وخلال متابعته الحية، أصدر "المحافظ " توجيهات فورية إلى هيئة الإسعاف بتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان الانتخابية لتقديم الدعم الطبي العاجل إذا لزم الأمر، وشركات المرافق (الكهرباء – المياه) بضرورة المتابعة المستمرة لوصول الخدمات لجميع اللجان دون انقطاع، مع توفير بدائل طارئة وفرق صيانة جاهزة للتدخل الفوري في حالة حدوث أعطال.

الدولة وفّرت كل سُبل الدعم والتأمين، واللجان مؤمّنة بالكامل

وأكد " مرزوق " أن "الدولة وفّرت كل سُبل الدعم والتأمين، واللجان مؤمّنة بالكامل لخروج الانتخابات بصورة حضارية تليق بالشعب المصري"، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية النظافة العامة بمحيط اللجان، وتنظيم المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بمراكز الاقتراع.

الإبلاغ الفوري عن أي معوقات

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة المتابعة الدقيقة واللحظية لسير العملية داخل اللجان الفرعية، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات،وتوفير الدعم الكامل للمواطنين أمام اللجان، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

المشاركة واجب وطني

ودعا اللواء طارق مرزوق العاملين بكافة الجهات التنفيذية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن:"المشاركة واجب وطني.. والشعب المصري يثبت في كل استحقاق أنه على قدر المسؤولية والوعي"

وقد حضر المتابعة داخل غرفة العمليات المركزية كل من الدكتور أحمد العدل – نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله – السكرتير العام، والأستاذ محسن طه – مدير عام المجالس واللجان ومقرر عام الانتخابات بالمحافظة، والعميد أ.ح الهيثم عواد – المستشار العسكري للمحافظة،والعميد عبدالحميد غلاب – مدير مكتب المخابرات العامة بالدقهلية، والدكتور بسيوني محمد مدير مديرية التربية والتعليم، وممثلي كافة المديريات الخدمية وشركات المرافق.



ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).





يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.



وتُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.