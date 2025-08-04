محافظ الدقهلية: رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة أولوية قصوى (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة المنصورة، شملت شوارع الجلاء، السكة الجديدة، وبورسعيد، وميت حدر، وذلك في إطار المتابعة اليومية الميدانية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المرافق العامة.

محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بشوارع المنصورة

وخلال جولته، تابع المحافظ سير أعمال التطوير الجارية بشارع الجلاء، ووجه المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وأعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المحددة، تحقيقًا لمطالب المواطنين وسكان المنطقة، وشدد على ضرورة مراعاة المعايير الفنية والجمالية أثناء التنفيذ.

إنذار مباشر لصاحب المحل بإزالة الإشغالات فورًا

وخلال الجولة، توقف المحافظ أمام أحد محلات الأسماك لوجود إشغالات أمام المحل تشغل الرصيف وتتعدى على الشارع بشكل يعوق حركة المارة والمركبات، ووجّه إنذارًا مباشرًا لصاحب المحل بإزالة الإشغالات فورًا، قائلًا: "إذا تكررت المخالفة مرة ثانية، سيتم غلق المحل فورًا دون تهاون."

تكثيف حملات رفع الإشغالات من شارع الجلاء

وكلف محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات من شارع الجلاء، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على السيولة المرورية والانضباط الحضاري للشارع، مشيرًا إلى أن الشارع أحد المحاور الحيوية التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والنظافة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم.

الجولات الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة الأداء

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية على الأرض، وأنه لن يسمح بأي تهاون أو تراخٍ في تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالنظافة العامة ورفع الإشغالات، وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج حقيقية على الأرض، مشيرًا إلى أن "رضا المواطن عن الخدمات يبدأ من الشارع".

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