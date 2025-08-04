الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة أولوية قصوى (صور)

محافظ الدقهلية يشدد
محافظ الدقهلية يشدد على رفع الإشغالات، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة المنصورة، شملت شوارع الجلاء، السكة الجديدة، وبورسعيد، وميت حدر، وذلك في إطار المتابعة اليومية الميدانية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المرافق العامة.

 

محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بشوارع المنصورة 

 وخلال جولته، تابع المحافظ سير أعمال التطوير الجارية بشارع الجلاء، ووجه المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وأعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المحددة، تحقيقًا لمطالب المواطنين وسكان المنطقة، وشدد على ضرورة مراعاة المعايير الفنية والجمالية أثناء التنفيذ.

إنذار مباشر لصاحب المحل بإزالة الإشغالات فورًا

 وخلال الجولة، توقف المحافظ أمام أحد محلات الأسماك لوجود إشغالات أمام المحل تشغل الرصيف وتتعدى على الشارع بشكل يعوق حركة المارة والمركبات، ووجّه إنذارًا مباشرًا لصاحب المحل بإزالة الإشغالات فورًا، قائلًا: "إذا تكررت المخالفة مرة ثانية، سيتم غلق المحل فورًا دون تهاون."

تكثيف حملات رفع الإشغالات من شارع الجلاء

 وكلف محافظ الدقهلية،  محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات من شارع الجلاء، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على السيولة المرورية والانضباط الحضاري للشارع، مشيرًا إلى أن الشارع أحد المحاور الحيوية التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والنظافة، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم.

الجولات الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة الأداء 

 وأكد اللواء طارق مرزوق أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية على الأرض، وأنه لن يسمح بأي تهاون أو تراخٍ في تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالنظافة العامة ورفع الإشغالات، وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن نتائج حقيقية على الأرض، مشيرًا إلى أن "رضا المواطن عن الخدمات يبدأ من الشارع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال التطوير الجارية الجداول الزمنية المحددة الخدمات المقدمة للمواطنين الحالة العامة للنظافة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة المقدمة للمواطنين جولة ميدانية رئيس حي غرب المنصورة محافظ الدقهلية مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

"قسد" تشتبك مع قوات حكومية في 4 مواقع بحلب

ريبيرو يستقر على ثنائية الدفاع في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

إحالة 8 أشخاص طرفي مشاجرة بالأسلحة في السلام للمحاكمة الجنائية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس، أولى خطوات تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

بعد القبض على البلوجرز، توفيق عكاشة يوجه رسالة قوية لوزارة الداخلية والمحامين

إخلاء هذه الوحدات فورا بعد تصديق الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم

عقب تصديق الرئيس على القانون، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

بعد تصديق السيسي، تعرف على قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

دار الإفتاء تحذر من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها

"الإفتاء" توضح فضل الستر على العصاة وفقا للشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads