نائب محافظ الدقهلية يشهد محاكاة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا لإجراء محاكاة لسير العملية الانتخابية قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر الإثنين المقبل.

وشهد نائب محافظ الدقهلية محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالاستعداد التام والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ والتأكد من الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة، استعدادًا لانطلاقها يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري 2025، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم الاجتماع بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكرى، وممثل مديرية الأمن، وممثل الحماية المدنية، ومديري المديريات المعنية، ورؤساء قطاعات المرافق ( كهرباء - مياه - غاز)، ومدير عام المجالس واللجان، وجميع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ومشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر غرف العمليات.

توفير الأجواء الملائمة لتوفير الراحة للمواطنين في الانتخابات

وتم التأكيد على توفير الأجواء الملائمة لتوفير الراحة للمواطنين، من مظلات وأماكن انتظار لكبار السن، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسّبًا لأي طوارئ، والتهوية المناسبة بلجان التصويت، والتنسيق الكامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

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