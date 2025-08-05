استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام عملية التصويت وسيرها بسلاسة في مختلف أنحاء المحافظة.

انتخابات الشيوخ بالقليوبية، فيتو

ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقليوبية

وانطلقت أعمال التصويت في تمام التاسعة صباحًا داخل 367 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين محيط اللجان وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب تسهيل إجراءات التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، مشددًا على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير مناخ انتخابي يضمن النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق خطة تأمين شاملة تشمل الانتشار المكثف للخدمات الأمنية بمحيط اللجان، وتكثيف الدوريات المرورية لتسهيل وصول الناخبين، والتعامل السريع مع أية طوارئ محتملة.

مشاركة ملحوظة بانتخابات مجلس الشورى 2025

وكان اليوم الأول من الانتخابات شهد مشاركة ملحوظة من المواطنين، خاصة من السيدات وكبار السن، في مؤشر على ارتفاع الوعي السياسي لدى أبناء القليوبية بأهمية الاستحقاق الانتخابي.

وتخوض المحافظة المنافسة على خمسة مقاعد فردية يتنافس عليها 13 مرشحًا يمثلون عددًا من الأحزاب السياسية، من بينها "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الجبهة الوطنية"، و"مصر أكتوبر"، و"حزب النور"، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين.

كما تشارك القليوبية في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والتي خُصص لها ستة مقاعد للمحافظة ضمن القائمة.

ويبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصويت بالقليوبية نحو 3 ملايين و640 ألف ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، ليُختتم بعدها التصويت، وتبدأ مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات المحلية والمركزية.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلقت، أمس الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

انتخابات الشيوخ بالقليوبيه،فيتو

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويتسمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

انتخابات الشيوخ بالقليوبيه،فيتو

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

انتخابات الشيوخ بالقليوبيه،فيتو

انتخابات الشيوخ بالقليوبية،فيتو

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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