الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

فصل تعسفي وتنازل بالإكراه عن الترقيات، مجزرة عمالية في مطاعم بلبن بمصر الجديدة

محاضر بمصر الجديدة
محاضر بمصر الجديدة ضد بلبن، فيتو

تحقق الأجهزة الأمنية بالقاهرة في عدد من البلاغات التي تقدم بها عدد من العاملين بسلسلة مطاعم بلبن بدائرة مصر الجديدة والتي بلغ عددهم مايقرب من 1000 عامل.

واتهم العمال في بلاغاتهم مسؤولي  الشركة، بالإضرار بهم بسبب تعرضهم للفصل التعسفي وإجبارهم على التنازل عن الترقيات، والاستغناء عن مئات العاملين، وإبلاغهم بالقرارات عبر إدارة الموارد البشرية، دون إنذار مسبق.

ومن المقرر استدعاء مسؤولي المطاعم لاستجوابهم حول ما نسب إليهم من شكاوى العمال وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة مطاعم بلبن سلسلة مطاعم بلبن

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