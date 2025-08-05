غير اللي اتحذف، الشافعي يحتفل بتخطي أغنية "بتمنى أنساك" لـ شيرين حاجز 100 مليون مشاهدة

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بتحقيق أغنيته رفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تحمل اسم "بتمنى أنساك" 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب فقط، إضافة إلى ملايين عبر المتاجر الموسيقية المختلفة.

وأكد “الشافعي” أن هذا الرقم لا يشمل ملايين المشاهدات التي تم حذفها من النسخ السابقة للأغنية.

ونشر الشافعي عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، تدوينة قال فيها: «100 مليون مشاهدة، غير ملايين المشاهدات اللي انحذفت للميجا هيت العالمية #بتمنى_أنساك #شيرين #عزيز_الشافعي #توما».

أغنية بتمنى أنساك

وأغنية "بتمنى أنساك" من غناء شيرين وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

شيرين عبد الوهاب

وتمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب من دخول مخيم عين الحلوة بلبنان، بعد أن حصلت على تصريح بالدخول من السلطات اللبنانية، للالتقاء بالفنان فضل شاكر الذي يقيم داخل المخيم منذ عدة سنوات.

وكانت قد سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الفنان فضل شاكر، وتصوير أغنية “حدوتة”، على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت بعض التقارير اللبنانية أن شيرين وصلت إلى بيروت منذ خمس أيام لتسجيل الأغنية وتصوير مشاهد مشتركة بينها وبين فضل في إستوديو واحد ضمن مقر إقامته في مخيم “عين الحلوة"، إلا أنها لم تستطيع الحصول علي الموافقة الأمنية وهذا ما عطل تنفيذ الخطوة الأخيرة من المشروع.

أغنية حدوتة

وأغنية “حدوتة”، التي ينتظرها الجمهور، هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المخطط أن يُطرح العمل نهاية يوليو الحالي 2025.

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