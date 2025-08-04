الخارجية الأمريكية تغلق سفارتها في هايتي بسبب تبادل إطلاق نار عنيف بالعاصمة

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، إغلاق سفارتها في هايتي وإبقاء موظفيها داخل حرم السفارة، عقب تبادل عنيف لإطلاق النار قرب العاصمة "بور أو برانس"، التي تعاني من انفلات عصابات إجرامية.

إغلاق السفارة الأمريكية في هايتي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، "ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة فى هايتي، إلى موظفي الحكومة الأمريكية أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي. تجنبوا المنطقة.

ويقع حي تاباري قرب مطار بور أو برانس في شمال شرق عاصمة هايتي.

انتشار عصابات إجرامية في هايتي

وقتل 3141 شخصًا على الأقل في هايتي البلد الفقير في القارة الأمريكية بين الأول من شهر يناير والـ30 من شهر يونيو، بحسب ما أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر يوليو، محذرة من مزيد من الاضطرابات الناجمة عن عنف العصابات.

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