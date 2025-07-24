الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن واشنطن ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

ومن جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الخميس: “عقدنا لقاءات في البيت الأبيض مع مسئولين من الإدارة الأمريكية”.

وجاء في بيان عائلات الأسرى: طالبنا المسئولين الأمريكيين بمواصلة التفاوض حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، وطالبوا الرئيس ترامب بمواصلة الجهود وممارسة الضغط لإيجاد حل.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس ، زاعما أنه يظهر عدم رغبتها في التوصل لاتفاق بشأن غزة.

تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار 

وادعى ويتكوف، أن حماس تبدو غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفا:  وسندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى إلى ديارهم. 

وواصل ويتكوف مزاعمه: من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية ونحن مصممون على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة.

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غزة وزارة الخارجية الأمريكية قطاع غزة واشنطن

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