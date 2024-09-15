مقتل وإصابة 64 شخصا جراء انفجار شاحنة وقود في هايتي

أكدت الحكومة في هايتي أن انفجارًا لشاحنة وقود على طريق في جنوب البلاد أسفر عن مقتل 24 وإصابة 40 نصفهم بحروق من الدرجة الثالثة.

انفجار شاحنة وقود في ولاية هايتي

وزار رئيس الوزراء جاري كوني موقع الانفجار الذي وقع أمس السبت، قرب مدينة ميراجوان الساحلية في مقاطعة نيبس، وقال إن طائرة هليكوبتر أجْلت بعض المصابين بجروح خطيرة لتلقي رعاية طبية خاصة.

كما تم إرسال سيارات إسعاف للمساعدة على علاج آخرين مصابين بحروق بالغة وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظة في المنطقة.

وقال كوني في مقطع فيديو نشرته الحكومة،"إنه منظر مروع هذا الذي شاهدناه هنا. عشرات الضحايا مصابون وحروقهم بالغة".

هوية ضحايا ومصابي الانفجار

وذكر تقرير صادر عن خدمات الطوارئ في هايتي أن أغلب المصابين من الرجال، إضافة إلى ثلاث نساء وطفل، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن هويات القتلى، مشيرًا إلى أن 15 آخرين مصابون بحروق من الدرجة الثانية.

وقال شاهد عيان، إن مركبة أخرى ثقبت شاحنة الوقود ليهرع الناس بعدها لجمع الوقود، بحسب "رويترز".

وتباطأت عمليات توصيل الوقود إلى منطقة ميراغوان في الأسابيع القليلة الماضية مع نقل الشاحنات على العبارات لتجنب المرور على طرق سريعة تسيطر عليها عصابات حول العاصمة بورت أو برنس.

وأدى انتشار العصابات في العاصمة والمناطق المحيطة إلى أزمة إنسانية بعد حدوث نزوح جماعي ووقوع أعمال عنف جنسي وتجنيد أطفال، إضافة لانتشار الجوع على نطاق واسع، وهناك حالة طوارئ مفروضة على مستوى البلاد.