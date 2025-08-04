وقَّع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ مذكرة تفاهم لتقوية وتدعيم التبادل التعليمي والأكاديمي؛ تطويرًا للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع المجالات؛ جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة منسق مذكرة التفاهم، والدكتور ياسر جلال، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ورحَّب رئيس جامعة الأزهر برئيس الأكاديمية في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون وتبادل الخبرات؛ تعظيمًا للاستفادة العلمية والأكاديمية.

وعبَّر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة الأزهر حصن الدين الإسلامي والوسطية والاعتدال في مصر والعالم الإسلامي.

وأشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ومواقفه الثابتة التي تعكس قيمة ومكانة مؤسسة الأزهر الشريف.

التعاون بين جامعة الأزهر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون بين جامعة الأزهر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتوثيق الصلات العلمية والتعليمية والعملية بين الجانبين والوحدات التابعة لهما؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الاستشارية العلمية والتقنية في جميع المجالات العلمية، وتبادل التجارب والمعارف العلمية والتعليمية ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية.





إضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية وتشجيع نشر البحوث العلمية في الدوريات والمجلات العلمية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات والكفاءات العلمية المتميزة، والتعاون في مجال الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل الزيارات الطلابية، وإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل النشرات العلمية، والخبرات في مجال الاستشارات الهندسية فيما يتعلق بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ودراسة إمكانية استخدام المعامل طبقًا للنظم واللوائح المعمول بها.

وخلال الزيارة اصطحب رئيس جامعة الأزهر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق لسيادته في جولة تعريفية بتاريخ الأزهر الشريف، إضافة إلى التعريف بتاريخ جامعة الأزهر، وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية.

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