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جامعة الأزهر تقرر تطبيق نظام "البرامج الخاصة"، فيتو تكشف التفاصيل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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أكد مصدر مسئولو داخل جامعة الأزهر أن إدارة الجامعة قررت تطبيق نظام "البرامج الخاصة" خلال العام الدراسي الجديد 

تفاصيل تطبيق البرامج الخاصة بكليات جامعة الأزهر 

وأضاف المصدر لـ "فيتو" أن هذا النظام يطبق لأول مرة ويشبه نفس فكرة الجامعات الخاصة بمعنى لو كلية الطب بتاخد من 95% ستكون في البرامج الخاصة من 93 % على أن يكون بمصروفات دراسية أعلى.

وأوضح المصدر ذاته أنه لم تحديد  المصروفات الخاصة بهذا النظام على أن يتم تخصيص أماكن لطلاب هذه البرامج في نفس الكليات.

وجاء هذا القرار بعد رصد إدارة الجامعة العديد من الطلاب في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية بعد الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية من أجل الالتحاق ببعض الكليات التي تقبل بمجموع منخفض وهو ما جعل إدارة الجامعة تفكر لحل لهذا الأمر. 

الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة يفتتحون نزل الشباب ودار الضيافة

وفي وقت سابق افتتح  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر يرافقه نوابه، وعمداء الكليات وجميع أعضاء مجلس الجامعة؛ نُزُل الشباب ودار الضيافة الجديد داخل الحرم الجامعي.

وأوضح  الدكتور سلامة جمعة داود أنه في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة خدمية متميزة؛ افتُتِحَ اليوم نُزُل الشباب ودار الضيافة الجديد داخل الحرم الجامعي ضمن خطة التطوير المستمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والضيوف.

وأوضح رئيس الجامعة أن نزل الشباب ودار الضيافة يضمان منشآت فندقية حديثة تتكون من 72 غرفة مكيفة، متنوعة ما بين: غرف فردية خاصة، وغرف مزدوجة، وغرف ثلاثية، وغرف رباعية، إضافة إلى صالتين لتقديم الطعام بطاقة استيعابية تصل إلى 600 فردٍ، وثلاث قاعات متعددة الأغراض، مجهزة بالكامل لإقامة المحاضرات والاحتفالات، وتتسع كل منها حتى 650 فردًا، وسنترال داخلي؛ لضمان سهولة التواصل بين النُّزل والإدارات المختلفة.

جدير بالذكر أن افتتاح نزل الشباب ودار الضيافة بجامعة الأزهر يعد إضافة نوعية للبنية التحتية بها، وإضافة جديدة إلى الإنجازات التي تشهدها اليوم تلو الآخر مما يسهم في دعم الأنشطة العلمية والثقافية، واستقبال الوفود الجامعية المحلية والدولية في أجواء راقية ومريحة.
 

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