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رياضة

التحكيم المصري يظهر لأول مرة في أمم أفريقيا للمحليين

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

أمم أفريقيا للمحليين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم لقاء موريتانيا ومدغشقر  ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".  

طاقم حكام لقاء موريتانيا ومدغشقر

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة مباراة موريتانيا ومدغشقر إلى الأوغندية شميرة ناباددا حكما للساحة ويعاونها كل من ديانا تشيكوتيشا مساعد أول ورونالد كاتينيا مساعد ثاني  ورازاكي كاساليري حكما رابعا  والمصري محمود عاشور  حكما لتقنية الفيديو  وستيفن إليزار أونيانجو ييمبي حكم مساعد لتقنية الفيديو  .

موعد مباراة موريتانيا ومدغشقر

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة  علي ستاد بنجامين مكابا بتنزانيا ضمن المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

الظهور الأول للتحكيم المصري في هذا المحفل الافريقي منذ بداية البطولة الافريقية والذي يشارك به ثنائى مصري في هذا المحفل الأفريقي هما  الحكم الدولي محمود ناجي حكما للساحة بينما يتواجد محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وأصبح ظهور محمود عاشور أمرا معتادا في جميع المحافل الخارجية وتحديدا في البطولات الأفريقية كأحد أهم الحكام والأعمدة الرئيسية داخل منظومة التحكيم في القارة السمراء وأحد الحكام المصنفين على تقنية الفيديو. 

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أمم أفريقيا للمحليين لجنة الحكام بالكاف الحكم محمود عاشور موريتانيا ضد مدغشقر الحكم محمود ناجي

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