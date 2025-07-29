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رياضة

كل ما تريد معرفته عن أمم إفريقيا للمحليين 2025

أمم إفريقيا للمحليين
أمم إفريقيا للمحليين 2025

شان 2024،  تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

ويسعى  السنغال حامل اللقب للدفاع عن لقبه بعد فوز صعب في الجزائر العاصمة على الجزائر في عام 2022، بينما تتجه كل الأنظار إلى الثلاثي المضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين لتقام في شهر أغسطس 2025 بدلا من شهر يناير الماضي.

 

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية،وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

 

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 
 

تقام بطولة إفريقيا للمحليين 2025 في الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وذلك بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

 

 

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 


ويشارك في في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

 ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

 

 

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين


وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.


جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين


دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025

 

 

جائزة الفائز بلقب أمم إفريقيا للمحليين


يحصل الفائز بلقب أمم إفريقيا للمحليين على جائزة مالية قدرها 3.5 مليون دولار بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” زيادة الجوائز المالية للبطولة ابتداءً من النسخة الحالية.

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