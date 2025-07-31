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مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

منتخب الجزائر في
منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا للمحليين

أمم أفريقيا للمحليين، يستعد منتخب الجزائر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، ويتواجد بالمجموعة الثالثة رفقة جنوب إفريقيا، أوغندا، غينيا، النيجر.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

 

وتنطلق مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 خلال الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، بمشاركة 4 منتخبات عربية، وهم المغرب والجزائر والسودان وموريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين كالتالي..

 

مواعيد مباريات منتخب الجزائر في دور مجموعات أمم إفريقيا للمحليين 

الجولة الأولى: أوغندا ضد الجزائر - الاثنين 4 أغسطس 2025 - 08:00 مساءً 

الجولة الثانية: الجزائر ضد جنوب أفريقيا - الجمعة 8 أغسطس 2025 - 5:00 مساءً 

الجولة الثالثة: الجزائر راحة 

الجولة الرابعة: غينيا ضد الجزائر - 15 أغسطس 2025 - 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الجزائر ضد النيجر - 18 أغسطس 2025 - 8:00 مساءً

 

موعد بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025 
 

تقام بطولة إفريقيا للمحليين 2025 في الفترة ما بين 2 أغسطس وحتى 30 أغسطس، وذلك بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات.

المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 


ويشارك في كأس إفريقيا للمحليين “شان 2024” المقامة خلال أغسطس 2025 19 منتخب.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية، وهما: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

 

نظام بطولة أمم إفريقيا للمحليين


وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات  حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.


جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين


دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025
ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025
نصف النهائي: 26 أغسطس 2025
مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025
النهائي: 30 أغسطس 2025

 

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