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أخبار الفن اليوم: بناء ديكورات جديدة بمدينة الإنتاج من أجل المداح 6.. دينا سامي تنضم لأبطال فيلم "سفاح التجمع".. تكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير 2025

حمادة هلال
حمادة هلال

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي: 

بناء ديكورات جديدة بمدينة الإنتاج من أجل المداح 6 لـ حمادة هلال

 

تعكف الجهة المنتجة لمسلسل المداح الجزء السادس على بناء عدد من الديكورات التي يحتاجها العمل أثناء فترة التصوير خلال الأشهر القادمة.


وكان أبطال الجزء السادس من مسلسل المداح، سافروا إلى بعض المدن التركية لتصوير المشاهد الخارجية للعمل، والتي يستغرق تصويرها أسبوعين.

 

دينا سامي تنضم لأبطال فيلم "سفاح التجمع" لـ أحمد الفيشاوي

 

انضمت مؤخرًا الفنانة الشابة دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”، الذي يتم التحضير له حاليًا تمهيدًا لبدء تصويره، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة سفاح التجمع الذي كانت تتم محاكمته خلال الأيام الماضية.


 

محمد فضل شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي كبير فى الساحل الشمالى 7 أغسطس

 

يحيي الفنان الشاب محمد فضل شاكر حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس الجاري ويأتي ذلك الحفل بعد تألقه مع والده فضل شاكر في ديو.


ومن المقرر أن يقدم محمد فضل شاكر خلال حفله بالساحل الشمالي عددا كبيرا من روائع والده فضل شاكر والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

مي كساب بفستان الزفاف، وتعلق: "كوني عروسة كل يوم"

 

نشرت الفنانة مي كساب عددا من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان زفاف، وعلق قائلة “كوني عروسة كل يوم”.


ويبدو أن تلك الصور تم التقاطها لمي كساب أثناء تصوير عمل فني جديد، خاصة أنها مشغولة حاليًا بتصوير عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

 

وزارة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير 2025 (صور)

 

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الأطفال الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2025 منذ قليل في دار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.


انتهاء تصوير المشاهد الخارجية لـ "السادة الأفاضل"

 

انتهى صناع فيلم السادة الأفاضل من تصوير المشاهد الخارجية للعمل، والذي تم تصويرها داخل بعض قرى محافظة الفيوم، ويقوم صناع العمل حاليًا بتصوير المشاهد الداخلية.


 

صلاح العزب: الفيشاوي عايش دور سفاح التجمع 24 ساعة ومشغول بالشخصية طول الوقت

 

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.


وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.
 

لطيفة تحقق 16 مليون مشاهدة بألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

 

تواصل النجمة التونسية لطيفة حصد النجاحات الكبيرة بألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، الذي تصدّرت أغنياته قائمة الأكثر استماعًا على منصات ومتاجر الموسيقي محققة أكثر من 16 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، في إنجاز رقمي جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية الممتدة.

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